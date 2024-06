Saúde aplica mais de 150 doses de vacinas no GDF Mais Perto do Cidadão em Sobradinho II

A Secretaria de Saúde (SES-DF) levou à população de Sobradinho II serviços de vacinação – para humanos e animais – práticas integrativas, oferta de kit odontológicos e outras assistências na última sexta-feira (21) e sábado (22). As ações fazem parte da 31ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão e somaram 166 doses de vacinas aplicadas e mais de 200 kits odontológicos distribuídos.

Destacam-se na imunização as doses de gripe e de covid-19, que totalizaram 113 e 33 doses durante os dois dias de evento. Também estavam disponíveis vacinas do calendário regular, como tétano, hepatite B, HPV e outras.

Presente no evento, o subsecretário de Vigilância à Saúde da SES-DF, Fabiano dos Anjos, ressaltou que a ocasião é uma forma de aproximar o cidadão dos serviços básicos e promover a cidadania. “É importante este momento em que o GDF [Governo do Distrito Federal] cuida das pessoas e celebra a cidadania. É muito bom ver as pessoas se vacinando contra influenza e covid-19, além de usufruir de todos os outros serviços da SES”, declarou.

Imunização

Para adultos e crianças, estavam disponíveis as vacinas de covid-19, influenza e outras do calendário vacinal. “Trouxemos esse calendário vacinal como uma oportunidade para todos atualizarem o cartão vacinal de forma mais prática”, explicou a enfermeira referência técnica de vacinação, Mariana Fonseca, que participou da ação.

Naise Cordeiro, 53 anos, foi a primeira a ser vacinada na sexta-feira (21). “Vim conferir o meu benefício do Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e aproveitei para me vacinar”, relatou.

Quem também aproveitou a oportunidade para se imunizar foram a mãe e filha, Marlene, 61 anos, e Michele Araújo, 32. Para moradora da região, a ação é uma forma de levar informação a quem não tem tanto acesso. “Fiquei sabendo pelas redes sociais e, para mim, essa ação ajuda bastante, porque às vezes as pessoas não têm tanto acesso à informação ou tempo disponível”, elogiou.

*Com informações da SES-DF