Zoológico de Brasília faz votação para eleger mascote

A eleição pode ser feita pelo Instagram. São candidatos a loba-guará Atena, o elefante Chocolate, o rinoceronte Thor e a girafa Yaza

O Zoológico de Brasília abriu, nesta quinta-feira (30), uma votação inédita, convidando o público a participar da escolha do próximo mascote da instituição. Os visitantes e entusiastas da vida selvagem terão a oportunidade de influenciar a identidade simbólica do Zoo, escolhendo entre quatro candidatos: a loba-guará Atena, o elefante Chocolate, o rinoceronte Thor e a girafa Yaza.

A votação será feita pelo story do Instagram do Zoológico de Brasília e ficará disponível por 24 horas. O resultado será divulgado na próxima quarta-feira (6), dia do 66º aniversário do parque.

Essa decisão destaca o compromisso do Zoológico em envolver a comunidade na construção de uma identidade que represente não apenas a instituição, mas também os valores fundamentais de conservação, educação ambiental e respeito pelos animais.

“Estamos empolgados em oferecer aos nossos visitantes a chance de participar ativamente na escolha do mascote que personificará nossa missão de conservação e educação ambiental. Cada um dos candidatos representa uma faceta única da nossa dedicação à vida selvagem”, afirma o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto.

Com informações da Agência Brasília