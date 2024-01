Zoo aprimora cuidados com a fauna e investe na capacitação de tratadores

O zoológico investiu nessa capacitação para melhorar a qualidade de vida dos animais

Um curso intensivo sobre biossegurança em zoológico e introdução ao manejo de artrópodes foi aplicado no Zoológico de Brasília nesta quinta (25) e sexta-feira (26). Os tratadores tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre os cuidados no manejo com os animais visando a prevenção e minimização de riscos.

O curso abordou uma variedade de tópicos, desde biologia e comportamento dos artrópodes até técnicas mais avançadas de manejo e cuidados específicos com cada espécie. O zoológico, reconhecendo a importância desses invertebrados na biodiversidade, investiu nessa capacitação para melhorar a qualidade de vida dos animais.

“Nossos visitantes podem esperar um zoológico mais envolvente, educativo e comprometido com o cuidado responsável dos animais, graças a iniciativas como essa”, ressalta o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto.

Importância do manejo de artrópodes

Os artrópodes desempenham papéis cruciais nos ecossistemas, contribuindo para o equilíbrio ecológico. Compreender as necessidades e peculiaridades desses animais é essencial para garantir o bem-estar deles. Além disso, muitos artrópodes apresentam características únicas e comportamentos complexos que exigem um manejo especializado.

“Ao investir na capacitação dos tratadores, o zoológico não apenas aprimora os cuidados com os animais, mas também eleva o nível de conhecimento e profissionalismo da equipe. Isso reflete diretamente na reputação do zoológico e na qualidade da experiência oferecida aos visitantes, que terão a oportunidade de aprender mais sobre a importância desses invertebrados na natureza”, explica Wallison.

*Com informações da Agência de Brasília