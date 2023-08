Workshop de práticas integrativas para população do Gama e de Santa Maria

O evento será promovido pelo Cerpis Sul de 7 a 11 de agosto, na UBS 10 de Santa Maria

Em alusão ao Dia Nacional da Saúde, celebrado no dia 5 de agosto, o Centro de Referência em Práticas Integrativas da Região Sul de Saúde (Cerpis Sul) oferece uma série de workshops para a população do Gama e de Santa Maria. As ações ocorrem a partir desta segunda-feira (7) até sexta-feira (11), na Unidade Básica de Saúde (UBS) 10 de Santa Maria.

A coordenadora do Cerpis Sul, Alanna Forrest, explica como participar. “Não precisa fazer inscrição. É só vir até a unidade no horário do workshop. As ações serão feitas na parte de fora, na tenda da UBS, para que possamos atender um maior número de pessoas”, informa.

O centro está localizado na UBS 10 de Santa Maria e dispõe de equipe exclusiva para realização de práticas integrativas com enfermeiros, psicólogos, técnicos em enfermagem, farmacêutico e odontólogo. As Práticas Integrativas em Saúde (PIS) são entendidas como tecnologias que abordam a saúde do ser humano de forma multidimensional, isto é, pelas formas física, mental, psíquica, afetiva e espiritual.

Segundo a coordenadora, há muita procura pelos serviços ofertados no Cerpis Sul – automassagem, dança circular, auriculoterapia, reiki, reflexologia e ventosaterapia – e o retorno das pessoas atendidas é positivo. “Com a auriculoterapia, por exemplo, os pacientes relataram a redução do uso de psicotrópicos. Há, também, a diminuição de uso de analgésicos por conta da redução das dores pelo corpo”, conta.

Serviço

Semana da Saúde no Cerpis Sul

Endereço: Travessa dos Eucalíptos nº 4, Cidade Nova – Vila DVO – Santa Maria

Programação

→ 7/8 (segunda-feira) – 8h: Fitoterapia: o tratamento através das plantas;

→ 8/8 (terça-feira) – 14h: Arteterapia: uma vivência de expressão artística;

→ 9/8 (quarta-feira) – 8h: Teatro de bonecos: uma experiência divertida e cheia de ensinamentos;

→ 10/8 (quinta-feira) – 8h: Escalda pés: momento de autocuidado dos pés e da mente;

→ 11/8 (sexta-feira) – 8h: Mosaico: uma vivência milenar.

Com informações da Agência Brasília