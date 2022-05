“Vovó do pó” passará a usar tornozeleira eletrônica

De acordo com as investigações, Maria usava a casa, localizada em uma chácara no Sol Nascente, para vender drogas

Maria Ariorlene Leal de Brito, a “Vovó do Pó”, passará a ser monitorada por tornozeleira eletrônica, segundo decisão de juíza substituta do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC).

A idosa, de 68 anos, foi autuada por tráfico e porte de substância entorpecente. De acordo com as investigações, Maria usava a casa, localizada em uma chácara no Sol Nascente, para vender drogas.

Segundo o boletim, ela foi presa com porções de crack, dinheiro em espécie e embalagens plásticas, utilizadas para acondicionar fragmentos de droga, após uma abordagem policial

Ao analisar a necessidade de manutenção da prisão, a magistrada observou que “a conduta da autuada não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”. Para a juíza, a aplicação de medidas cautelares é compatível com o caso.

Dessa forma, foi concedida a liberdade provisória à autuada com a imposição de medidas cautelares. Além do uso de tornozeleira eletrônica, ela está proibida de frequentar o local do fato, devendo manter uma distância mínima de 1 km, e deverá informar à Justiça novo endereço no prazo de cinco dias.