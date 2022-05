Clube do Choro Brasília: auditório é reaberto com show de João Donato e Trio

Auditório é reaberto após dois anos sem apresentações, com show de João Donato Trio

Por Brenna Farias

Agência de Notícias do CEUB|Jornal de Brasília

Uma apresentação do cantor e compositor, João Donato e seu trio, nos dias 1º e 2 de junho, às 20h30, marca a reinauguração do auditório do Clube de Choro Brasília, após dois anos fechado, por conta de restrições impostas pela pandemia. O novo projeto Brasília – 60 Anos de Choro, comemora as 6 décadas da capital, sede da primeira escola de choro do Brasil.

Os chorões terão até o primeiro dia de evento para comprarem o ingresso. Mas devem correr, já que os dois anos apertaram a saudade, e as vagas são limitadas. Os interessados podem adquirir meia entrada, por R $34,50, doando 1 kg de alimento não perecível ou um agasalho, para as ações sociais da instituição. O Espaço Cultural do Choro, sede do clube, fica localizado no Eixo Monumental, ao lado do Planetário de Brasília e do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Para João Donato, também é uma retomada. O pianista e seus parceiros, Robertinho Silva e Luiz Alves, estão longe dos palcos desde 2019. O compositor tem clássicos como “Amazonas”,“Simples Carinho” e “Nasci para Bailar”.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira