Vítima de tentativa de homicídio no Sol Nascente é presa pela PCDF

O homem, vítima de disparos de arma de fogo na última terça-feira (25), recebeu voz de prisão ainda no hospital

Dois dias após uma cobrança de dívidas que resultou em dois comerciantes baleados na região do Sol Nascente/Pôr do Sol. Uma das vítimas, identificada como Luciano Delmiro de Oliveira, foi preso ainda no hospital por policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) nesta quinta-feira (27). De acordo com a polícia, o vendedor de produtos naturais era foragido da Justiça há cerca de dois anos.

O homem foi vítima de disparos de arma de fogo na última terça-feira(25), após ir com um amigo cobrar uma dívida relacionada a venda de produtos naturais de uma senhora que vendia marmitas no Sol Nascente/DF. Após uma discussão o filho da senhora foi até o local, baleou os dois vendedores, e fugiu em seguida.

“Desde o crime a vítima vinha omitindo dados de qualificação, o que já havia gerado a suspeita dos policiais civis”, afirma o delegado Thiago Boeing. Na data de ontem (26), após a prisão do autor da tentativa de homicídio, os policiais civis conseguiram todos os dados da vítima e constataram a existência de mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento expedido em seu desfavor. Luciano era suspeito de um crime de homicídio cometido no Estado de Sergipe, razão pela qual a Justiça local expediu mandado de prisão preventiva contra ele em 17 de julho de 2020.

“Como o homem está com seu título de eleitor cancelado foi dado cumprimento ao mandado expedido em seu desfavor mesmo dentro do período eleitoral”, completa o delegado. A vítima atingida pelos disparos de arma de fogo encontra-se internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) onde foi submetida a uma cirurgia. Após receber voz de prisão uma escolta hospitalar para acompanhá-lo.