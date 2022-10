Vila Roriz, no Gama, ganha recapeamento no seu entorno

Para evitar buracos em diversos pontos do asfalto, a reforma da pavimentação está sendo feita de forma completa

A Novacap, por meio de empresa contratada e com apoio do Polo Sul II do GDF Presente, está realizando o recapeamento asfáltico e fresagem de todo o contorno da Vila Roriz, no Gama, que corresponde a um quilômetro de via. Cerca de 30 trabalhadores estão realizando a pavimentação.

A obra, que prevê a recuperação de todo asfalto da região, é a continuidade do trabalho que já foi realizado em outras localidades da cidade, como a Avenida Paulo Hungria, conhecida como “do Comper”, Avenida dos Pioneiros, Avenida do Setor Leste – rua Big Big – e Avenida da Faculdade Uniplac. A fresagem consiste na correção de defeitos no serviço de revestimento.

“A prioridade do Governo do Distrito Federal agora é fazer o recapeamento de vias inteiras para que não fiquem aparecendo buracos em vários pontos do asfalto, que obrigam que se faça correções em pontos isolados”, explicou a administradora da região, Joseane Araújo. De acordo com esta proposta, a Administração do Gama elencou as vias de maior fluxo de veículos, que apresentassem a necessidades de obras, para receber as benfeitorias. “O trabalho está sendo feito com recursos de emendas parlamentares”, destacou Joseane Araújo. O Gama completa 62 anos no dia 12 de outubro, próxima quarta-feira.

A administradora adiantou, ainda, que o trabalho de recapeamento de fresagem do asfalto terá continuidade. As próximas áreas a serem atendidas são: região ao cemitério da cidade, as avenidas comerciais do Setor Oeste e do Sayonara, entre outras. “Essas melhorias trazem mais qualidade de vida para a comunidade”, avaliou Joseane.

“A nossa proposta é também fazer nova pavimentação nas entrequadras do Gama”, explica Joseane. “Outra obra importante que fizemos foi a rotatória que liga DF-290 ao Setor Sul. Lá era apenas uma ligação de terra. Aconteciam muitos acidentes, era uma insegurança total”. Em agosto teve início a reconstrução da DF-180, um trecho de 12 km que liga a BR-060 à DF-290, com investimento de R$ 15 milhões.

Agência Brasília