Vila Planalto tem dois dias de ações intensificadas de combate à dengue

A Administração do Plano Piloto fará uma grande faxina contra o mosquito da dengue, das 9h às 16h, recolhendo inservíveis

A Administração do Plano Piloto vai realizar diversas ações de combate à dengue pelo Plano Piloto, e a primeira cidade a receber esse trabalho será a Vila Planalto. Nestas quinta (18) e sexta-feiras (19), a Administração do Plano Piloto fará uma grande faxina contra o mosquito da dengue, das 9h às 16h, recolhendo inservíveis, como carcaças de eletrodomésticos, latas, garrafas, vasos sanitários ou de plantas e pneus.

A ação é encabeçada pela administração da cidade, com o apoio do programa GDF Presente, Vigilância Ambiental em Saúde, Novacap, Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Equipes da administração e de outros órgãos vão recolher inservíveis, e agentes da Vigilância em Saúde aplicarão produtos nas residências contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Para o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, trabalhar para o combate à dengue vai além da ação dos agentes: “É muito importante o comprometimento da comunidade, que deve manter todos os cantos das residências livres de possíveis locais propícios à proliferação dos mosquitos. É de suma importância a participação da população no combate ao mosquito, que causa dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Estaremos retirando os focos de dengue da nossa cidade”.

*Com informações da Administração Regional do Plano Piloto