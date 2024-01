Vila Planalto recebe ação integrada de combate ao mosquito da dengue

Foram recolhidas aproximadamente 120 toneladas de itens inservíveis que poderiam ser focos do inseto transmissor da doença

Em trabalho conjunto que integra a força-tarefa do GDF no combate à dengue, a Administração do Plano Piloto, o SLU, a Vigilância Ambiental em Saúde e o Corpo de Bombeiros do DF promoveram dois dias de ações na Vila Planalto. Foram recolhidas cerca de 120 toneladas de inservíveis – móveis, carcaças de eletrodomésticos, pneus – que poderiam acumular focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Durante a inspeção, que contemplou 312 imóveis, 13 deles apresentaram focos de dengue. Somente neste primeiro mês do ano, foram registradas 284 suspeitas de casos de dengue no Plano Piloto. A população também recebeu orientações sobre cuidados básicos.

“Acreditamos que, com a união de esforços entre o GDF e a comunidade, possamos minimizar a incidência das doenças causadas pelo vetor Aedes aegypti”, afirma o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Também participam do reforço das ações de combate à dengue a Novacap, a Caesb, a Defesa Civil e as secretarias de Justiça e Cidadania (Sejus) e de Educação (SEE-DF). A próxima cidade beneficiada com a ação conjunta será a Vila Telebrasília, no mês de fevereiro.

“Estamos em um esforço conjunto em 16 regiões administrativas, com nove tendas fixas e seis itinerantes”, lembra a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. “O DF se destaca ao ofertar horário ampliado nas unidades básicas de saúde. Nós temos, hoje, 11 UBSs funcionando até as 22h durante a semana; aos sábados e domingos, temos cinco, das 7h às 19h. Fora as 52 unidades que atendem até as 12h, aos sábados, e as nove tendas, disponíveis das 7h às 19h.”

*Com informações da Administração do Plano Piloto