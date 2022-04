Vila Pacheco ganha duas linhas de ônibus

A mudança ocorrerá a partir da próxima segunda feira (2), na linha 0.617 e na linha 617.2

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) alterou o percurso de duas linhas de ônibus que ligam o Vale do Amanhecer, em Planaltina, com o Plano Piloto, fazendo com que agora os coletivos passem a atender também a Vila Pacheco.

A mudança ocorrerá a partir da próxima segunda feira (2), na linha 0.617 (Vale do Amanhecer/Eixo Norte e Sul) e na linha 617.2 (Vale do Amanhecer/W 3 Norte-Sul/Terminal Asa Sul). Com a novidade, os usuários de transporte público da Vila Rabelo terão acesso direto ao Plano Piloto.

O subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, esclarece que neste primeiro momento haverá somente alteração de itinerário. “A equipe técnica da secretaria vai monitorar as intervenções e, caso haja aumento de demanda, fará os devidos ajustes na programação horária das linhas”, afirma.

Os horários das linhas de ônibus estão disponíveis no site dfnoponto.df.gov.br. A tarifa é de R$ 5,50 e a operação é realizada pela empresa Piracicabana.

Serviço

Ampliação de rota

Linhas: 0.617 (Vale do Amanhecer/Eixo Norte e Sul) e 617.2 (Vale do Amanhecer/W 3 Norte-Sul/Terminal Asa Sul)

Tarifa: R$ 5,50

Empresa: Piracicabana

