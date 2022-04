Feriado terá segurança reforçada na área central de Brasília

A atuação das forças de segurança seguirá protocolo elaborado preventivamente, com base em levantamentos de inteligência

O Dia do Trabalhador, comemorado neste domingo (1º), será marcado por atos contra e a favor do governo e, para garantir a segurança da população, haverá um reforço do policiamento na área central de Brasília. Ao todo, estão previstas sete manifestações para o feriado em diferentes pontos da capital federal.

A atuação das forças de segurança seguirá protocolo elaborado preventivamente, com base em levantamentos de inteligência e pactuado entre o governo e organizadores das manifestações, além de alterações no trânsito.

“As forças de segurança estarão em toda a área central do DF para garantir a ordem pública e a tranquilidade para os frequentadores, garantindo que todos exerçam o livre direito à manifestação”, afirma o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

Os manifestantes pró-governo ficarão na Esplanada dos Ministérios. Cinco grupos foram cadastrados pelo Núcleo de Atividades Especiais (Nucae), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), com concentração em pontos do Museu Nacional, na Avenida José Sarney, ligação entre as vias S1 e N1 e na Avenida das Bandeiras. Os monumentos e prédios públicos do local estarão fechados. Há previsão de gradis, o que proíbe o acesso ao Congresso Nacional e à Praça dos Três Poderes.

Já os manifestantes com orientações contrárias ao governo terão um grupo concentrado no Eixão, próximo à 108 Norte, e outro no estacionamento da Funarte, ao lado da Torre de TV, no Eixo Monumental.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai realizar linhas de revistas pessoais próximas à Catedral (Buraco do Tatu), nas escadarias de acesso aos ministérios – que estarão abertas de forma intercalada -, nas proximidades da via W3 e das vias S1 e N1, nas proximidades dos Setores Hoteleiros Norte e Sul.

Veículos particulares não terão acesso à Esplanada e poderão utilizar os estacionamentos dos anexos dos ministérios, dos Setores Bancários Sul e Norte e dos Setores de Autarquias Sul e Norte. Por questões de segurança, conforme já vinha sendo adotado em outras manifestações do tipo, o acesso à Praça dos Três Poderes será restrito.

Será proibido acessar as manifestações portando objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros materiais que coloquem em risco a segurança de manifestantes e população (ver relação de itens abaixo). Também fica restrita a utilização de drones sem autorização no espaço aéreo da Esplanada.

Os eventos serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), com apoio de equipes em campo, para direcionamento de ações e atuação mais rápida, se necessário. O centro reúne 29 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltadas para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. Além de representantes do governo federal.

Trânsito

Em virtude das manifestações programadas para o dia 1° de maio na Esplanada dos Ministérios, o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) fará interdições no trânsito. A partir das 5h de domingo, será proibido o tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios.

O Eixo Monumental estará bloqueado na Via S1, desde a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até a Praça dos Três Poderes e na Via N1, desde o acesso pela Via L4 até a alça leste da Rodoviária. O fechamento das vias ocorrerá até o término das manifestações, previstas para as 18h.

Durante o período de bloqueio, a orientação é que os condutores utilizem como rotas alternativas as vias N2 e S2, mantendo a atenção redobrada para evitar acidentes. As equipes de fiscalização do Detran-DF, em ação conjunta com a PMDF, permanecerão na região durante todo o período das manifestações, sinalizando as vias e orientando os condutores e pedestres.

As informações são da Agência Brasília