DF Social paga R$ 8 mi para 55 mil famílias em abril

Em abril, o Governo do Distrito Federal (GDF) irá pagar o benefício de R$ 150 do programa DF Social para mais de 55 mil famílias brasilienses que tem renda per capita de até meio salário mínimo e inscritas no Cadastro Único.

O DF Social foi criado para manter o auxílio financeiro às famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social no Distrito Federal, após o fim, no ano passado, do DF Sem Miséria – benefício que era atrelado ao programa Bolsa Família, extinto pelo governo federal para dar lugar ao Auxílio Brasil.

“Para participar do DF Social, não é necessário solicitar a inclusão no programa. Caso o cidadão preencha todos os pré-requisitos e esteja inscrito no Cadastro Único, ele estará apto a receber o benefício, conforme priorização das famílias e compatibilidade orçamentária”, reforça a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Por isso, é importante o cidadão acessar o site do GDF Social para confirmar se está entre os beneficiários. No portal, em “Consulta DF Social”, é necessário informar CPF e data de nascimento. Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se a pessoa está ou não na lista de contemplados. Se estiver entre os beneficiários, o cidadão deve abrir uma conta no BRB Mobile para receber o benefício.

Segundo Mayara Rocha, a previsão inicial é beneficiar cerca de 70 mil famílias com o DF Social. Mas muitas pessoas estão de fora porque não têm a conta social para receber o benefício.

“Atualmente, o Distrito Federal tem 14.611 famílias que foram contempladas e não recebem o DF Social simplesmente porque não abriram a conta social no Banco de Brasília (BRB). Quem está inscrito no Cadastro Único deve manter os seus dados atualizados e conferir no site GDF Social se está entre os beneficiários”, alerta a gestora.

A Sedes informa que o cidadão aguarde a liberação do benefício, caso atenda a todos os critérios e esteja com o Cadastro Único atualizado. Quando o DF Social é liberado para novas famílias, o GDF envia mensagem SMS aos telefones informados durante o atendimento.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), gestora do programa, neste mês, o programa DF Social incluiu mais 420 famílias. Outras 21 foram excluídas por não atenderem aos critérios para receber o benefício.

Critérios

Para ser contemplado no DF Social, o cidadão precisa estar inscrito no Cadastro Único. São priorizadas no programa as famílias em situação de baixa renda:

– Beneficiárias do DF Sem Miséria em outubro de 2021 e que não atingiram renda familiar per capita mensal de R$ 140, enquanto mantida esta condição

– Monoparentais chefiadas por mulheres

– Com crianças de 0 a 6 anos

– Com pessoas com deficiência

– Com pessoas idosas

– Que estejam em situação de rua

– Beneficiárias do Auxílio Emergencial do governo federal e que não foram contempladas pelo Auxílio Brasil