Em 2021, a Vigilância Sanitária realizou mais de 33 mil inspeções em 30 mil estabelecimentos. A atuação dos profissionais visa eliminar e diminuir os riscos à saúde que decorrem do uso de produtos ou da prestação de serviços. Para isso, conta com 110 auditores fiscais e 22 núcleos de inspeção distribuídos pelas regiões administrativas. As ações ocorrem inclusive nos finais de semana.

“A Vigilância Sanitária é um dos pilares da saúde coletiva diretamente relacionados com a qualidade de vida”, defende o diretor de Vigilância Sanitária, André Godoy.

Para preservar a saúde da população, a Divisa desenvolve ações de rotina e educativas, além de fiscalizações decorrentes de denúncias efetuadas pela própria população. Com a vigência da pandemia, a vigilância passou a atuar também no monitoramento do cumprimento de ações de enfrentamento da covid-19, como respeito ao distanciamento e segurança no preparo dos alimentos para evitar contaminação.

“A Vigilância Sanitária do Distrito Federal fiscaliza todos os bens e serviços que são oferecidos dentro do DF: investiga surtos de infecção alimentar, fiscaliza bancos de leite, cozinhas hospitalares, de restaurantes, bares e padarias, escolas, presídios, abrigos. O leque de ações é amplo”, destaca o diretor.

Atribuições

Alimentos, medicamentos, cosméticos, itens de higiene pessoal e perfumaria são alguns dos produtos avaliados pela vigilância. No que se refere a serviços fiscalizados, as equipes percorrem clínicas, hospitais, consultórios odontológicos, clubes, academias, salões de beleza, entre outros estabelecimentos.

Em locais que forneçam alimentos, é avaliado se o estabelecimento cumpre as normas de higiene e segurança dos produtos. A vigilância é responsável ainda por liberar o uso de medicamentos e verificar situações de reações adversas. Nas farmácias, também são analisados se os produtos expostos estão em concordância com as recomendações legais.

“Com isso, vemos o quanto o trabalho da vigilância está interligado com as condições de saúde da população. Nossa atuação é proativa, com base nas nossas fiscalizações de rotina, e também reativa, quando a população contribui com nosso trabalho por meio das denúncias”, explica André Godoy.

Como denunciar

A população pode colaborar com o trabalho da Divisa fazendo denúncias na Ouvidoria por meio dos telefones 160 ou pelo site.

As informações são da Agência Brasília