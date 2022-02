Transferência de veículos já pode ser feita pelo celular

Detran-DF oferece a transferência eletrônica de automóveis para que o cidadão não precise sair de casa

Elisa Costa

Para a segurança e conforto da população, foi liberada nessa segunda-feira (14), a transferência de propriedade de veículos registrados no DF por meio eletrônico, ou seja, através de um aplicativo chamado Detran Digital. O novo mecanismo é chamado de Transferência Eletrônica Inteligente (TEI-Cidadão) e é válido para pessoas físicas que possuam cadastro biométrico no Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

Para utilizar esse serviço é necessário se cadastrar no app, assim, é possível realizar a transação de um veículo desde que o atual proprietário não tenha débitos. Após a solicitação feita pelo vendedor, será gerada uma cobrança de R$206 referente à transferência (R$179) e ao cadastro na base de dados do sistema (R$27).

A fim de concluir o processo, é preciso fazer a vistoria veicular prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que tem validade de 90 dias. Caso não seja feita neste prazo, o indivíduo deve ir diretamente em uma instituição escolhida pela Empresa Credenciada de Vistoria (ECV), sem necessidade de agendamento. O vendedor e o comprador também precisam autorizar o processo final com o reconhecimento facial, e só assim, a ação é finalizada. Todas essas etapas são previstas para durar aproximadamente 4 minutos.

Além da função de transferência, o indivíduo – seja proprietário ou comprador – também pode usar o aplicativo Detran Digital para consultar um veículo, emitir CRLV-e, alterar o endereço de um veículo, solicitar a reposição de placa, converter a placa para um modelo novo e incluir um gravame. Para o diretor do Detran-DF, Zélio Maia, a nova ferramenta do Detran Digital entrega “o que há de mais moderno” ao cidadão brasiliense e preza pela facilidade nas transações.

Para outros serviços digitais, o cidadão também pode acessar diretamente o portal oficial de serviços do Detran pelo computador, onde é possível consultar o documento de habilitação, agendamento em agências, infrações, débitos em aberto, solicitar a CNH definitiva e até mesmo a segunda via.

Curiosidade

Segundo o diretor Zélio Maia, só no ano de 2021 as transferências de veículos aumentaram 30% em comparação com o ano anterior, isso porque a vistoria se tornou mais simplificada ao longo do tempo. Em 2021, a média de carros usados transferidos por mês era maior que 12 mil, enquanto em 2020 era de 9 mil.