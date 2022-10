Vídeos: homem assalta ônibus com faca e é preso

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nos últimos meses, ele teria realizado ao menos dois assaltos

Um homem, de 21 anos, foi preso nesta segunda-feira (17), após assaltar duas vezes ônibus na Estrutural utilizando uma faca.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito dava sinal para o motorista do coletivo na parada, entrava no veículo e, com o auxílio da faca e realizando ameaças, roubava o dinheiro do caixa e os pertences dos trabalhadores.

Ele foi indiciado pelo crime de roubo circunstanciado com emprego de arma branca. Se condenado, o suspeito pode pegar 13 anos de prisão.

O homem já possuía passagens por porte ilegal de arma de fogo e crime de roubo.