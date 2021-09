Vídeos: DF Legal encerra duas festas no Plano Piloto neste fim de semana

Eventos descumpriam medidas de prevenção contra a covid-19. Uma das festas ocorria no Centro de Convenções

O DF Legal, com o apoio da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar (PMDF), encerrou duas festas no Plano Piloto neste fim de semana. Os eventos descumpriam medidas de prevenção contra a covid-19.

Uma das festas ocorria nas dependências do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com centenas de pessoas. Segundo o DF Legal, o evento “não obedecia qualquer regra sanitária”. O organizador, que fugiu ao perceber a presença dos fiscalizadores, será multado em R$ 14 mil, sendo R$ 10 mil por aglomeração e R$ 4 mil por descumprimento de protocolos.

Ainda sobre esta festa, o DF Legal afirma que vai acionar a Secretaria de Turismo para impedir eventos desta natureza no Centro de Convenções. Veja vídeos do evento:

A outra festa interditada ocorria em um bar localizado no Setor de Clubes Sul. “O estabelecimento se encontrava com um grande número de pessoas aglomeradas, o que rendeu aos responsáveis multa de R$ 10 mil e a interdição do dia”, afirma o DF Legal.