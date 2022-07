Vídeo: restaurante pega fogo em Vicente Pires

Toda a cozinha foi atingida pelo fogo, onde houve perda de diversos eletrodomésticos e utensílios como geladeiras, freezer, fogão, microondas

Um restaurante em Vicente Pires teve sua cozinha completamente destruída em incêndio, na madrugada deste sábado (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no restaurante Mar e Mar, na rua 12, a equipe encontrou grande volume de fumaça.

Com a rápida ação dos bombeiros, o fogo foi rapidamente contido, o que salvou as outras áreas do local.

Toda a cozinha foi atingida pelo fogo, onde houve perda de diversos eletrodomésticos e utensílios como geladeiras, freezer, fogão, microondas.

Com as chamas contidas, os militares realizaram o procedimento de rescaldo, onde há a averiguação, resfriamento e neutralização de possíveis novos focos de incêndio.

Não houve vítimas ou feridos. O local ficou aos cuidados dos donos do restaurante.