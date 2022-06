Vídeo: Restaurante em Águas Claras pega fogo e fica destruído

O telhado do restaurante é de palha, o que pode ter ajudado o fogo a se propagar

O restaurante e pizzaria Fornassa, na quadra 301 de Águas Claras, pegou fogo nesta quarta-feira (1º), por volta do 12h30.

Em vídeo gravado por moradores da região é possível ver as chamas tomando o local. O telhado e estrutura do restaurante é de palha, o que pode ter ajudado o fogo a se propagar.

Veja os vídeos:

Vídeo: Redes sociais

Vídeo: Reprodução

Vídeo: Reprodução

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas ainda não obteve resposta. Militares estão no local tentando controlar as chamas.

Casa Maaya

Em dezembro do ano passado, a Casa Maaya, no Setor de Clubes Esportivos Sul, pegou fogo. Assim como o restaurante, o telhado e estrutura do complexo cultural e gastronômico também era de palha e ficou completamente destruído.

Aguarde mais informações