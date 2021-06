Vídeo registra troca de tiros de equipe da polícia com Lázaro

Lázaro havia capturado uma família com três pessoas e levado para um córrego próximo à chácara deles

Na tarde de ontem (15), a polícia trocou tiros com o suspeito de assassinar uma família no Incra 9, Lázaro Barbosa Sousa, na região de Edilândia-GO. Na ação, que foi registada em vídeo, um policial militar foi ferido de raspão no rosto. A vítima estava estável, quando foi transportado de helicóptero, e passa bem.

Lázaro havia capturado uma família com três pessoas e levado para um córrego próximo à chácara deles. O suspeito, ao chegar no córrego, cobriu a família com folhas para que os drones e helicópteros não as vissem. Ainda assim, a equipe que estava no chão viu a cena e, neste momento, o criminoso atirou contra os agentes, conseguindo fugir mais uma vez.

Cerco

Nesta tarde, as equipes de busca por Lázaro mobilizaram grande efetivo para apertar mais o cerco a Lázaro. A força-tarefa deslocou a base de comando para Girassol-GO, povoado de Cocalzinho de Goiás, onde o pai do suspeito mora.

Já é o oitavo dia de buscas por Lázaro, com mais de 200 policiais militares, civis, federais, rodoviários federais e policiamento com cães.