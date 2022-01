Vídeo: Quadrilha de roubo de carros é presa

Eles encontram, além do primeiro carro roubado, outro, com as portas abertas e três homens próximos em atitude suspeita

Uma quadrilha que roubava carros foi presa na manhã deste sábado (1°). Dois homens foram presos, um adolescente apreendido e dois carros recuperados no Núcleo Rural Monjolo, no Recanto das Emas.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe havia recebido a informação de que um carro havia sido roubado por quatro homens no Riacho Fundo II. Com isso, os militares começaram a patrulhar a área atrás do terminal da quadra 511.

Eles encontram, além do primeiro carro roubado, outro, com as portas abertas e três homens próximos em atitude suspeita. Ao se aproximarem o trio tentou fugir para dentro da mata, mas acabaram abordados.

O menor, de 16 anos, foi apresentado na DCA II e os homens, de 19 e 20 anos, foram levados para 27ª Delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas e assumiram a autoria do roubo.