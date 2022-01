Primeiro bebê de 2022 nasceu às 0h01, em Sobradinho

O pequeno Gael Lorenzo veio ao mundo na virada do ano, de parto normal; mãe e filho passam bem

O Ano Novo chega e com ele, momentos de esperança e alegria fazem parte da comemoração. Na virada deste ano, uma família do Distrito Federal comemorou com a chegada de uma nova vida.

Gael Lorenzo Pereira Silva foi bem pontual, chegou ao mundo às 00h01, sendo o primeiro bebê de 2022 a nascer no Distrito Federal. Além de pontual, Gael é apressado, nasceu prematuro, com apenas 35 semanas.

“O nascimento do Gael estava previsto para o dia 2 de fevereiro, mas como eu estava sentindo muitas contrações e com dilatação, me internei no dia 30 e ele nasceu na virada do ano. Foi uma grande surpresa e estamos muito felizes, agora a família está completa”, comemora a mamãe Carolina da Silva Queiroz, de 25 anos, que já tem uma menina de 7 anos.

Gael Lorenzo nasceu de parto normal no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), pesando 2,160 kg e medindo 43,5 cm. Apesar de ser prematuro, não precisou ir para a incubadora e está mamando sem nenhuma dificuldade.

Segundo Carolina, ela e o bebê estão muito bem, o parto foi natural e não precisou de nenhum tipo de intervenção.

Segundo bebê

Heitor Tavares Oliveira Lima Leite, segundo bebê nascido no DF em 2022, nasceu de parto normal às 0h41 no Hospital Regional do Gama. Foto: Divulgação

O segundo bebê nascido no DF nos primeiros minutos de 2022 foi Heitor Tavares Oliveira Lima Leite, que nasceu de parto normal às 0h41 no Hospital Regional do Gama (HRG). O bebê chegou ao mundo pesando 3,805 kg e medindo 51 cm.

A mamãe de primeira viagem, Janine Oliveira de Jesus, de 22 anos, está radiante com a chegada do pequeno e a expectativa era muito grande, tendo em vista que ela já estava com 41 semanas de gestação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Comecei a sentir as contrações umas 18h20 e já cheguei ao hospital com dilatação, às 00:41 o Heitor nasceu. Foi um parto tranquilo, estamos bem e ele já mama bastante”, relata.

Quem também chegou ao mundo nos primeiros momentos de 2022 foi o pequeno Ezequiel Santos Carvalho. Ele nasceu às 0h47 no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) de parto normal, pesando 3,085 kg e medindo 51 cm.

“Eu não cogitava de jeito nenhum que ele fosse nascer em plena noite de réveillon, nem passava pela minha cabeça ganhar ele na virada do ano, pois mesmo estando de 39 semanas, eu não tinha sentido absolutamente nada”, afirma a mamãe Débora Carvalho, de 25 anos.

A bolsa de Débora estourou no início da manhã desta sexta-feira (31), por volta das 9h ela foi internada no HRT e pensou até que daria à luz antes da virada, mas Ezequiel só quis chegar ao mundo em 2022. Ele é o terceiro filho de Débora, que está superfeliz com a chegada do caçula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Secretaria de Saúde

Renata Lu/Agência Brasília