GDF constrói ponto de apoio para motoboys no Lago Norte

É o primeiro modelo de espaço para atender a categoria no Distrito Federal

No Lago Norte, um ponto de apoio a motoboys foi construído como base de proteção para profissionais da categoria. Com 24 metros quadrados, o espaço – que lembra uma parada de ônibus, só que de costas para a rua -, fica no Centro de Atividades 7, atrás do Shopping Iguatemi. Vai servir de proteção e base de esteio para os profissionais de duas rodas que fazem entrega na região.

Além de dispositivos para carregar o celular, o usuário poderá contar com internet – que será cedida, gratuitamente, por um empresário da cidade -, além de três mesas de concreto para que os motociclistas possam fazer as refeições no local. A iniciativa é da administração regional local, em parceria com a Novacap e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF). Como se trata de obra direta realizada por esses órgãos, o valor do investimento só é totalizado com a conclusão do espaço.

“Estávamos andando pela cidade e nos deparamos com vários motoboys comendo nas calçadas, se escondendo da chuva debaixo dos pés de manga. E nessa correria louca, para conseguir abrigo, acidentes acontecem”, comenta o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira, que deu o pontapé inicial para o primeiro espaço público com essa finalidade no DF. “Talvez seja o primeiro do Brasil. É um lugar que vai dar dignidade para esses profissionais que, na época da pandemia, nos ajudaram levando nosso alimento, nosso remédio. Esse espaço simboliza essa ajuda deles”, acrescenta o gestor.

Uma equipe de cinco homens trabalha para erguer o espaço. As obras no local começaram no início de dezembro. O DER-DF colaborou com 16 placas de concreto usadas para a construção de paradas de ônibus. A Novacap ficou encarregada de fazer as paredes, piso, rede elétrica e acabamento de pintura. A iniciativa da Administração Regional do Lago Norte também contou com o apoio de empresários da região. Um deles doou duas lixeiras. Outro ficará a cargo da rede gratuita de wi-fi com velocidade de 330 megas, compatível com os diversos smartphones do mercado e dimensionada para atender até 50 motociclistas ao mesmo tempo.

“Entendemos que a iniciativa tem alcance enorme e atende um público essencial para os dias atuais. Graças aos motociclistas de entregas, diversas famílias puderam passar a pandemia na segurança do lar, recebendo alimentação, remédios e outros produtos”, comenta Sandro Araújo, sócio da Camoa Telecom, empresa que vai disponibilizar o serviço virtual. “Nossa empresa possui outras parcerias voltadas ao social, temos prazer em apoiar este projeto”, diz.

Para o presidente da Novacap. Fernando Leite, essa iniciativa pioneira da Administração Regional do Lago Norte tem que ser compartilhada por outras RAs. “A construção deste ponto de apoio para os motoboys é uma grande iniciativa que deve ser copiada em outras regiões do Distrito Federal”, destaca. “Estes profissionais precisam e merecem ter essas estruturas para trabalharem com mais dignidade e mais conforto”, reforça.

Há cinco anos trabalhando como entregador de produtos no DF, o motoboy Daniel Fernandes de Almeida, 25 anos, agradece a novidade. “Todo mundo estava estranhando essa ‘parada de ônibus’ virada para o lado errado, mas logo ficou sabendo que era um local de ‘pouso’ para abrigar os profissionais”, conta. “Muitos ficam no sol, na chuva, então é muito boa essa iniciativa”, elogia.

Colega de profissão de Daniel, com oito anos de quilometragem em vários pontos da capital, o motociclista, Thiago Maciel, 31 anos, também ficou feliz com a notícia. “A galera fica muito jogada no relento, nesse tempo de chuva, então, nem se fala, bem-vindo demais esse espaço, que venham outros por todo o DF, vai ser uma ajuda e tanto”, torce.

Iniciativa própria

Sancionada em setembro de 2020 na Câmara Legislativa do DF, a Lei Nº 6.677/2020 assegura aos profissionais de aplicativos um local adequado que sirva de base em todas as regiões da cidade. Pela norma, os espaços devem ser garantidos pelas empresas de aplicativos.

A ação realizada pela administração regional não tem vínculo com a determinação publicada no Diário Oficial, mas trata-se de ação paralela à ao projeto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.

Lúcio Flávio, da Agência Brasília