Vídeo: Policiais do BOPE participam de ação contra garimpo ilegal

Os cabos Felipe Lisboa e Nóbrega do Esquadrão de Bombas do Bope/PMDF participaram da Operação Caribe Amazônico, coordenada pela Polícia Federal, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. A missão teve como objetivo o combate ao garimpo ilegal nas proximidades das terras indígenas Munduruku, no Pará.

Os policiais da PMDF realizaram a destruição do maquinário usado para extração ilegal de minérios no rio Tapajós. Além da especialização realizada na Polícia Militar, os cabos também se prepararam para esse tipo de missão no Peru. Participaram da ação Polícia Federal, PMDF, Força Nacional, Marinha, Exército, Força Aérea, Ibama e Funai.