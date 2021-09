VÍDEO: PMDF prende casal que vendia crack na rodoviária

O casal foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, juntamente com um usuário que afirmou ter comprado

Na quarta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um casal por tráfico de drogas, na Rodoviária do Plano Piloto.

Uma equipe estava em patrulhamento quando visualizaram, através do sistema de segurança, um casal de traficantes realizando a comercialização de crack.

Os policiais militares realizaram a abordagem e encontraram duas pedras de crack com o casal. Com a mulher R$18,00 em espécie e com o homem R$ 17,50.

O casal foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, juntamente com um usuário que afirmou ter comprado.

Com informações da PMDF