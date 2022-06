Edital do concurso da PMDF com 2.100 vagas para soldado deve sair até o final do ano

O governador do DF, Ibaneis Rocha, confirmou que o edital do concurso PMDF está previsto para ser publicado no final de 2022

Por meio de suas redes sociais, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmou que o edital do concurso PMDF está previsto para ser publicado no final de 2022.

Em resposta a um comentário no Instagram, o gestor afirmou que a seleção já está confirmada, devendo ocorrer mais para o fim do ano. Serão ofertadas 2.100 vagas para Soldado.

“A previsão é que o concurso (PMDF) ocorra ainda este ano sim, mas mais para o fim do ano. Ele já está autorizado e com comissão formada para realização do certame.”, escreveu Ibaneis.

Veja o que já está confirmado

Com a comissão já formada e autorizada, o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal 2022 é previsto com 2.100 vagas para Soldado.

A previsão para a data de ingresso é a partir de setembro de 2023.

Também, já está autorizado o certame para provimento de vagas ao cargo de Oficial. Neste caso, serão 46 oportunidades para o quadro de Oficiais da Saúde (Médicos, Dentistas e Veterinário) e Oficial Capelão.