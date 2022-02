Condomínio Serra Azul em Sobradinho II ficará sem água nesta quinta, 10

Para que a Caesb possa realizar os serviços necessários, o fornecimento de água neste dia será suspenso das 8h às23h59

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará, nesta quinta-feira, 10, uma interligação de rede em Sobradinho II, afim de efetuar melhorias no sistema distribuidor de água na região. A distribuição será temporariamente interrompida no Condomínio Serra Azul.

Para que os serviços possam ser executados, o fornecimento de água neste dia será suspenso das 8h às23h59.

A Companhia sugere que a população faça consumo consciente de água até a normalização dos serviços. Recomenda-se que todos tenham cuidado ao utilizar a água, já que o consumo individual de água impacta diretamente no abastecimento de todos.

É importante manter as torneiras fechadas para evitar desperdício quando do retorno do fornecimento. Veja sugestões para o uso racional de água no perfil da Caesb no Instagram.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 115.

*Com informações da Agência Brasília