Vídeo: carro pega fogo na EPNB e causa congestionamento

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, a equipe encontrou o veículo completamente tomado pelas chamas

Um carro pegou fogo na EPNB, na altura do balão do Riacho Fundo I, na tarde desta quarta-feira (08).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o veículo completamente tomado pelas chamas.

Veja o vídeo:

Para combater o fogo, os militares utilizaram água. Durante a ocorrência a faixa da direita precisou ser interditada.

A motorista e a passageira saíram antes que as chamas alcançassem a cabine e não se feriram.

Ainda de acordo com a corporação, não existem informações sobre as causas do fogo. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi acionado.