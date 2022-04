3º lote do Cartão Material Escolar começa a ser creditado

O material pode ser comprado nas papelarias cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico

O Cartão Material Escolar começou a ser pago nesta sexta-feira (29) para 37 mil estudantes que já possuem o cartão, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, beneficiando 28.977 famílias. O investimento neste pagamento é de R$ 11.647.200,00.

Neste terceiro lote, recebe quem já tem o cartão físico emitido. Os cartões dos novos contemplados serão entregues pelo Banco de Brasília (BRB), entre os dias 3 e 11 de maio, por ordem alfabética. Conforme o cronograma abaixo:

Tabela Cartão Material Escolar – 3º Lote

– 1ª Letra do nome – Data

A-B 3 / Maio C-D 4 / Maio E-F 5 / Maio G-J 6 / Maio K-L 9 / Maio M-P 10 / Maio Q-A 11 / Maio

O benefício é de R$ 320 para quem está na educação infantil ou no ensino fundamental e de R$ 240 para quem cursa o ensino médio. Os valores são os mesmos do ano passado. O material pode ser comprado nas papelarias cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A quantidade de artigos que podem ser comprados é bastante variada. As listas de materiais incluem desde o básico, como caderno, cartolina, lápis e papel A4, até itens como calculadora de bolso, pen drive, agenda e mochila, conforme a etapa educacional.

Histórico

Em 2021, foram contemplados 96.405 estudantes, cujos pais ou responsáveis eram contemplados pelo programa Bolsa Família, com um investimento total de R$ 29,66 milhões. No ano anterior, o cartão atendeu 106 mil estudantes, também do Bolsa Família, com recursos totais de R$ 33 milhões.

*Com informações da Agência Brasília