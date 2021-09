Vídeo: Carro bate em mureta da Ponte JK e frente fica destruída

Os motoristas, um idoso de 60 e outro de 82, não sofreram ferimentos e se recusaram a ir para o hospital

Na tarde desta quarta-feira (15), dois carros colidiram na saída da Ponte JK na tesourinha próxima ao CCBB, no sentido de Brasília.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), após a colisão entre os dois carros, um deles bateu de frente com mureta de concreto que divide as duas vias.

Os motoristas, um idoso de 60 e outro de 82, não sofreram ferimentos e se recusaram a ir para o hospital.

