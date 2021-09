Homem é preso em flagrante abusando de adolescente com microcefalia

Caso ocorreu em uma cachoeira localizada no Sol Nascente. Policiais foram ao local do crime e encontraram o autor com a calça na altura da coxa e com o pênis ereto

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (14) abusando sexualmente de um adolescente de 14 anos. Segundo a 19ª Delegacia de Polícia, que cuida do caso, o garoto possui microcefalia secundária. O caso ocorreu em uma cachoeira localizada no Sol Nascente. Os policiais foram ao local por volta de 21h e encontraram o autor e a vítima em um local escuro. O homem estava com a calça na altura da coxa e o pênis ereto. O adolescente confirmou, através de gestos, que acabara de ser molestado. O homem foi levado à carceragem da Polícia Civil (PCDF) e aguarda audiência de custódia. Segundo a 19ª DP, o acusado é conhecido na região por praticar atos sexuais contra animais.