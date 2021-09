PRF prende motorista que atropelou ciclista e fugiu em Ceilândia

Contra ele constava ainda um mandado de prisão em aberto pela Lei Maria da Penha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta quarta-feira (15) um homem de 46 anos que atropelou um ciclista e fugiu, na BR 070, em Ceilândia DF. O homem era procurado pela justiça do Piauí por agressão no contexto familiar, Lei Maria da Penha.

Por volta das 6h, o homem atropelou um ciclista próximo ao setor O, no Km 10, sentido Águas Lindas de Goiás/GO a Brasília/DF e se evadiu do local. Quando a PRF chegou para atender o acidente, não encontrou o ciclista nem o veículo causador do acidente. Ao efetuarem ronda pelo local, os policiais encontraram o automóvel causador do acidente já no sentido contrário da via.

O motorista assumiu a autoria do crime e disse que estava seguindo para casa, mas não conseguiu porque os dois pneus do carro haviam furado. O carro já estava quase em cima de um guincho para ser removido. Quando os policiais consultaram, verificaram que constava contra o homem um mandado de prisão em aberto pelo TJPI. Ele foi preso e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia Civil do DF.

Na delegacia, estava o ciclista, com lesões leves decorrentes do atropelamento, registrando a ocorrência. A ele foi aberta a oportunidade de prosseguir com a denúncia de lesão corporal culposa, mas ele abriu mão do direito e entrou em acordo com o agressor. O motorista permaneceu preso pelo mandado de prisão e foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência pela fuga do local do acidente.