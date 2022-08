Vídeo: carreta com carga de algodão pega fogo na DF-250

A equipe encontrou o caminhão estava estacionado no canteiro da via e as chamas já estavam generalizadas

Uma carreta, que carregava fardos de algodão, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (25), na DF-250, próximo ao Corveta Agriscience.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o caminhão estava estacionado no canteiro da via e as chamas já estavam generalizadas.

Veja o vídeo:

Vídeo: CBMDF

Antes da chegada do resgate, o motorista já havia desconectado o cavalo da composição, preservando o resto do carro do fogo.

Rapidamente, os militares conseguiram controlar as chamas, mas os trabalhos de rescaldo duraram até o final da tarde.

Para o resfriamento da carga, foi necessário a movimentação do algodão para que a água alcance os pontos quentes.

A via precisou ser interditada nos dois sentidos durante o trabalho de combate e resfriamento até as 16h.