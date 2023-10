Via Estrutural tem nova interdição para avanço das obras de pavimentação

A partir de agora, será necessário pegar a pista sul e utilizar a alça de acesso, que passa por baixo do viaduto, para seguir em direção ao local.

A partir da noite desta sexta-feira (20), a via Estrutural tem uma nova interdição para o avanço das obras de pavimentação de concreto na pista norte, que originalmente faz o sentido Plano Piloto-Taguatinga.

O bloqueio feito se refere a cerca de 3km da via entre o Viaduto Ayrton Senna e o elevado que dá acesso à Cidade do Automóvel. Anteriormente, mesmo com o desvio do trânsito no sentido de Taguatinga para a pista sul, os motoristas podiam acessar à Cidade do Automóvel pela pista norte.

A partir de agora, será necessário pegar a pista sul e utilizar a alça de acesso, que passa por baixo do viaduto, para seguir em direção ao local. Para isso, o motorista terá que passar pela rotatória e próximo da linha do trem. A alteração será sinalizada por meio dos painéis de mensagens variáveis (PMVs) localizados nos dois sentidos da via.

“A interdição só vai afetar quem vai somente para a Cidade do Automóvel, porque esse trecho estava liberado com essa finalidade”, revela o diretor do 3º Distrito Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Jarbas da Silva.

O trânsito no sentido Taguatinga segue como já estava sendo feito, pela pista sul com acesso pelo Viaduto Ayrton Senna. Já quem trafega no sentido Plano Piloto poderá fazê-lo pelo pavimento de concreto até a altura da Castelo Forte e pela marginal de Vicente Pires em mão dupla.

Substituição do pavimento

As obras de mobilidade na Estrutural têm investimento de R$ 80 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio de recursos da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), com execução do DER.

Ao todo estão sendo substituídos 26 quilômetros de asfalto – sendo 13 em cada uma das pistas – por 21 centímetros de concreto para dar mais vida útil e resistência ao pavimento. A pista sul já teve todo o trecho trocado.

Além disso, também estão sendo criados desvios que ficarão como alternativas de vias para os moradores que trafegam por regiões como Estrutural, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Vicente Pires.

*Colaboraram Catarina Loiola e Victor Fuzeira, da Agência Brasília