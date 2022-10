Via de acesso à Barragem do Paranoá será interditada neste final de semana

Ainda assim, a via sentido Lago Sul para Lago Norte continuará funcionando como mão dupla sob o comando do DER

Neste final de semana (15-16), a via que dá acesso à Barragem do Paranoá, no sentido Lago Norte para o Lago Sul, será interditada, das 9h às 18h.

Ainda assim, a via sentido Lago Sul para Lago Norte continuará funcionando como mão dupla sob o comando do DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.

A CEB Geração irá realizar a substituição das grades da Barragem Paranoá. Para tanto, será utilizado um guindaste de grande porte, sendo necessário o bloqueio em um único sentido, norte/sul (via ao lado do Lago Paranoá). A CEB Geração pede que os moradores da região evitem transitar por essas vias, de forma a reduzir o volume de carros e possíveis engarrafamentos no local.