Dia dos Professores é comemorado neste sábado (15)

O dia dos professores está chegando. Os 35.500 docentes que atuam na rede pública de saúde do Distrito Federal terão seu dia comemorado neste sábado (15).

Em encontros semanais com os alunos, os professores desenvolvem habilidades de produção textual, leitura e escrita, além de investir no aprimoramento da pontuação e na ampliação do vocabulário | Foto: Secretaria de Educação

“O professor é a categoria mais importante de todas, porque ninguém chega a nenhum lugar sem passar por ele”, comenta a secretária da Educação, Hélvia Miridan Paranaguá Fraga. “Por isso, é importante a comemoração dessa data e a valorização desse profissional. Além disso, é sempre importante pensar na qualificação e na melhoria dos salários desses profissionais.”

A terceira e última parcela do reajuste salarial dos funcionários públicos do DF, benefício que englobou os professores, foi paga em maio de 2022. Além disso, depois de um hiato de seis anos, a Secretaria da Educação promoveu um novo concurso público para a contratação de professores da educação básica. A prova foi realizada no último dia 9.

“Também estamos trabalhando em um novo plano de cargos e salários, sempre com o olhar na melhoria da qualidade de vida do professor”, adianta a secretária. “E ainda participamos ativamente na formação desse profissional – houve um avanço na qualificação dos professores com a Eape (Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação)”.

Reforço na aprendizagem

Comemorar o Dia dos Professores também é valorizar profissionais cuja dedicação extrapola as salas de aula em forma de projetos extraclasse. É o caso do Resgatando Saberes, uma iniciativa da Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Samambaia, lançada no segundo semestre de 2022.

A ação é voltada para estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental que apresentam dificuldades de letramento depois de terem sido alfabetizados em meio à pandemia da covid-19. O trabalho começa com a identificação dos alunos que precisam de reforço na aprendizagem e a avaliação diagnóstica de cada um deles.

“Depois que verificamos o nível de alfabetização do estudante, apresentamos várias atividades para que ele percorra o caminho escolar com mais facilidade”, conta a professora Aline Cristina, integrante da equipe da CRE de Samambaia que vai às escolas para atender e acompanhar as crianças.

Em encontros semanais com os alunos, os professores desenvolvem habilidades de produção textual, leitura e escrita, além de investir no aprimoramento da pontuação e na ampliação do vocabulário. Dados da Unidade Regional de Educação Básica de Samambaia apontam que nove dos 10 centros de ensino fundamental da região já aderiram ao programa.

“Eu não gostava de ler muito, mas já percebo que melhorei nisso. E na escrita também – meus textos nem sempre tinham as letras maiúsculas no lugar certo e eu colava as palavras umas nas outras”, observa o estudante Kelvin Ícaro Soares, 14 anos, aluno do 7º ano no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 519 de Samambaia.

De acordo com a vice-diretora da escola onde Kelvin estuda, Karla Conceição, os bons resultados do projeto podem ser vistos em um curto espaço de tempo. “Já temos o feedback dos professores percebendo uma evolução no dia a dia escolar”, aponta. “A ação tem ajudado muito no desenvolvimento dos estudantes, inclusive melhorando a autoestima deles.”

*Com informações da Secretaria de Educação