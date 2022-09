Vendas no Dia das Crianças devem subir 19,5%

Ainda de acordo com a pesquisa, 72,9% dos empresários acham que as vendas serão melhores que no ano passado, quase dobrando

As vendas do Dia das Crianças deste ano devem aumentar 19,5% e injetar R$ 180 milhões na economia local, segundo o Instituto Fecomércio-DF.

Ainda de acordo com a pesquisa sobre a expectativa de compras e vendas, 72,9% dos empresários acham que as vendas serão melhores que no ano passado, quase dobrando.

Já os consumidores projetam aumentar 48% do valor gasto na compra de presentes, em comparação ao ano passado. Em 2021, os gastos ficaram em torno de R$ 127,96 e, neste ano, eles pretendem desembolsar pelo menos R$ 182,76.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, a data já reflete o cenário positivo esperado para o segundo semestre do ano. “É nesse período que temos as principais datas para o comércio. O Dia das Crianças, depois do Dia dos Pais, dá sequência a essa temporada de crescimento nas vendas de fim de ano, que culminam com a Black Friday e o Natal. É bom destacar que, aqui no DF, a confiança dos empresários do comércio vem subindo desde março”, avalia Aparecido.

Tradicionalmente, os produtos preferidos para presentear as crianças são os brinquedos, com 32,3% da intenção de compra. Em seguida estão vestuário e acessórios (23%), calçados e acessórios (15,2%), tortas/doces/bombons (11,8%) e eletroeletrônicos (6,5%).

A maioria das compras deve ser feitas em shoppings, com 45,2% das intenções, segundo os consumidores. Em seguida, as lojas de rua (29,4%), camelôs/feiras (15,8%, internet (5,5%) e lojas de departamento (4,1%. A maioria pretende fazer as compras no período da tarde (57,2%); seguido pela manhã (23,3%) e pela noite (19,5%). No quesito dia, o preferido é o sábado, com 36,7%; seguido pela sexta (23,48%); e domingo (19,13%).