Veja quem pode regularizar imóveis na QNP e QNQ de Ceilândia

Uma lista com 54 ocupantes de imóveis localizados na QNP e QNQ em Ceilândia foi divulgada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF). Os nomes listados nesta terça-feira, (24), foram habilitados para um procedimento de regularização por legitimação fundiária.

A listagem pode ser encontrada no portal da Codhab, em Regularização – Andamento da Localidade – RA9 – Ceilândia – Listagem de Beneficiários – QNP e QNQ – Etapa I. Para acesso direto, clique aqui.

O processo de habilitação com o programa Regulariza DF tem início com a coleta da documentação, seguindo para análise para habilitar os ocupantes para doação ou venda direta, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação.

Ao final, a Codhab irá adotar as providências para emissão das escrituras públicas, de modo a promover a transferência da propriedade para o morador de maneira definitiva. Por isso, aqueles que estiverem habilitados devem acompanhar as redes sociais e o portal da companhia para não perder a publicação com as orientações referente a entrega das escrituras.

*Com informações da Agência Brasília