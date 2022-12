Veja onde se vacinar neste sábado (03)

Na Vila Telebrasília e no Sol Nascente haverá dois carros da vacina percorrendo as ruas das comunidades com diversos imunizantes

Neste sábado (03), o brasiliense pode buscar vacinas em 19 pontos espalhados por toda a capital. Neles, estarão disponíveis imunizantes contra a covid-19, influenza, pólio e diversas outras, conforme a idade.

A vacinação será realizada em escolas e em unidades básicas de saúde (UBSs) de Sobradinho, Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Gama, Santa Maria, Ceilândia, Sol Nascente, Asa Sul, Asa Norte, Guará, Candangolândia, Estrutural, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Vicente Pires.

Confira a lista completa com os horários.

Carro da vacina

Na Vila Telebrasília e no Sol Nascente haverá dois carros da vacina percorrendo as ruas das comunidades com imunizantes contra covid-19, influenza e pólio. Na Escola Classe 66, ocorrerá uma cerimônia comemorativa da 30ª edição do Carro da Vacina. Será promovida uma homenagem a 25 servidores que atuaram na iniciativa.

Equipes da Secretaria de Saúde vão também realizar ações de saúde bucal, orientações sobre o combate à dengue, testagem de infecções sexualmente transmissíveis e distribuição de preservativos. Haverá, ainda, atividades recreativas para as crianças.

A vacinação itinerante no Distrito Federal já possibilitou a aplicação de 28,7 mil doses, entre imunizantes de covid-19, influenza e pólio, entre outros. A primeira edição foi realizada em 8 de janeiro, no Sol Nascente. Em julho, o projeto foi ampliado para todas as regiões de saúde do Distrito Federal.

As informações são da Agência Brasília