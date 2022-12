Transporte do Entorno terá novos valores a partir de domingo (4)

O serviço de transporte semiurbano abrange mais de 400 linhas de ônibus que fazem a ligação entre o Distrito Federal e as cidades do Entorno

As passagens do serviço de transporte semiurbano (linhas do Entorno) terão novos preços a partir deste domingo (4), conforme as portarias nº 176 e nº 177, publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (2).

De acordo com as portarias da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), haverá reajuste de 25,126% para as tarifas das linhas operadas pelas empresas que atuam com autorizações especiais. As linhas operadas pela Taguatur, que possui contrato de permissão com regras específicas de reajuste, terão aumento de 26,458%.

O serviço de transporte semiurbano abrange mais de 400 linhas de ônibus que fazem a ligação entre o Distrito Federal e as cidades do Entorno. O serviço responde pelo transporte diário de cerca de 175 mil passageiros.

As passagens para o Plano Piloto terão os seguintes valores: de Planaltina de Goiás, R$ 9,80; Luziânia, R$ 9,25; Cidade Ocidental, R$ 7,50; Valparaíso, R$ 6,75; Santo Antônio do Descoberto, R$ 9,15. Os valores para todas as localidades podem ser consultados na página da Semob, neste link.

21 meses sem reajuste

Em fevereiro deste ano, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou aumento de até 25% para as passagens desse tipo de serviço em outras regiões do país. Como o serviço foi delegado ao Governo do Distrito Federal em julho de 2021, foi decidido que as passagens do Entorno de Brasília não sofreriam reajustes até o GDF conhecer a realidade do serviço.

Os estudos técnicos desenvolvidos pela Semob concluíram que o reajuste das passagens é necessário para evitar o colapso do transporte do Entorno. O sistema é bancado somente pelos valores pagos pelos usuários, e as tarifas estão há quase dois anos (21 meses) sem reajustes. Nesse período, o custo operacional aumentou, conforme demonstram planilhas de despesas das operadoras (diesel, pneus, peças, manutenção, despesas com pessoal etc.). Desde dezembro de 2020, o preço do combustível aumentou mais de 85%, por exemplo.

SBA Semiurbano

A Semob determinou que as empresas instalem nos ônibus os equipamentos necessários para o Sistema de Bilhetagem Automática (SBA Semiurbano), com o objetivo de propiciar o controle da quantidade de passageiros, classificar os usuários por categoria, além da coleta automatizada dos dados para subsidiar o planejamento do serviço.

A aquisição dos equipamentos vem sendo feito de forma gradativa pelas empresas que operam o serviço de transporte semiurbano. A Semob colocou a exigência como requisito indispensável para futuros reajustes e o reequilíbrio econômico-financeiro do serviço.

Com informações da Agência Brasília