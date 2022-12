Crianças e adultos poderão se vacinar no Zoológico no domingo (04)

Os profissionais vão avaliar se a caderneta de vacinação está em dia, já que a imunização de rotina segue um cronograma de acordo com a idade

Neste domingo (04), crianças e adultos poderão se vacinar no Jardim Zoológico de Brasília, das 9h às 17h. Para quem for se vacinar, a entrada será gratuita. No caso de menores de 12 anos, um acompanhante também terá acesso liberado.

Estarão disponíveis doses contra covid e influenza, além das vacinas de rotina – exceto a BCG. Os profissionais vão avaliar se a caderneta de vacinação está em dia, já que a imunização de rotina segue um cronograma de acordo com a idade. Veja neste link quais imunizantes devem ser tomados em cada faixa etária.

Busca ativa

“Estamos fazendo várias ações itinerantes”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. “Nas últimas duas semanas, levamos mais de 1,1 mil vacinas a órgãos públicos. São medidas que compõem nossa estratégia de busca ativa pela população não imunizada.”

A diretora da Atenção Primária à Saúde, Carine Rodrigues, lembra que o empenho é para vacinar ao máximo a população e que não vão faltar doses. “Caso seja necessário reposição de doses, nosso estoque fica bem próximo, no Núcleo Bandeirante”, explica.

Para o superintendente de Educação e Uso Público do Jardim Zoológico, Alberto Gomes de Brito, o evento será uma oportunidade de unir o espaço de entretenimento da família com a ação de saúde coletiva, que é a imunização. “O zoo, que tem como principal foco a conservação da fauna silvestre, tem também um enorme volume de público durante o ano, sendo parte considerável o público infantil, e há o papel social de contribuir para aumentar a cobertura vacinal”, reforça.

A ação neste domingo é mais uma que o GDF desenvolve para levar os imunizantes à população. Durante os dias úteis, há mais de 90 pontos de vacinação em funcionamento, em todas as regiões administrativas. Os locais são atualizados diariamente no site da Secretaria de Saúde.

Serviço

Domingo (4), das 9h às 17h, no Jardim Zoológico de Brasília – Avenida das Nações/Via L4 Sul. É necessário levar a caderneta de vacinação.

As informações são da Agência Brasília