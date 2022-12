Engavetamento na BR-020 deixa motociclista ferido

Durante o atendimento, a via teve suas faixas de rolamento interditadas, fazendo com que os veículos só pudessem passar pelo acostamento

O trânsito ficou complicado na BR-020 sentido Planaltina-Sobradinho, próximo a Pousada Alfama, na manhã desta sexta-feira (2). Um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio e uma moto deixou o motociclista ferido, um homem de 21 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a ocorrência com três viaturas e 14 militares, que fizeram com a vítima, o único ferido do acidente, o protocolo de trauma. O motociclista apresentou fratura no membro inferior esquerdo e estava com suspeita de fratura na região pélvica. Depois de imobilizado, ele foi transportado ao Hospital Regional de Sobradinho.

Durante o atendimento, a via teve suas faixas de rolamento interditadas, fazendo com que os veículos só pudessem passar pelo acostamento. Por isso, o trânsito na região foi impactado.