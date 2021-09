Veja onde se vacinar contra a covid-19 neste final de semana

Atualmente, estão autorizados a se vacinar pessoas a partir dos 13 anos, grávidas e puérperas e idosos com 85 anos ou mais

Neste final de semana, o Distrito Federal estará vacinando com a covid-19 desde aqueles que ainda estão iniciando o ciclo, aqueles que estão no meio e aqueles que estão finalizando. Atualmente, estão autorizados a se vacinar pessoas a partir dos 13 anos, grávidas e puérperas e idosos com 85 anos ou mais.

No sábado, serão oito pontos para primeiras doses, sendo dois drive-thur e um noturno, cinco para gestantes e puérperas e três para três para as doses de reforço para quem tem 85 anos ou mais. Vale lembrar que a terceira dose apenas está sendo aplicada em quem tomou a segunda há, pelo menos, seis meses.

Já para a segunda dose, os pontos são divididos por imunizante. Para a AstraZeneca serão oito postos, sendo três drive-thur, para a Pfizer serão seis, sendo dois para carros, e para a Coronavac também oito pontos, sendo quatro também para carros.

Veja a lista completa:

No domingo, serão seis pontos abertos para a primeira dose, sendo três drive-thru e um noturno, três para grávidas e puérperas, sendo um para carros e noturno, e três para a aplicação da terceira dose, com um também para carros.

Também sendo dividido por vacinas, a AstraZeneca terá cinco postos, a Pfizer quatro e a Coronavac cinco.

Veja a lista completa