Governador informa que situação do AMA-DF será resolvida na quinta (10)

As declarações foram feitas em entrevista coletiva na manhã desta quarta, em visita ao Programa Renova, na Asa Sul

Marcus Eduardo Pereira

e Elisa Costa

Após o vídeo em que o apresentador Marcos Min pediu para que a Associação dos Amigos dos Autistas do Distrito Federal (AMA-DF) não feche, o governador Ibaneis Rocha informou, nesta quarta-feira (9), que as medidas necessárias estão sendo realizadas.

“A questão da AMA vem desde o governo Rollemberg, a ação é de 2017 e, agora, eu determinei ao general (Pafiadache, secretário da pasta de saúde do DF) que se reunisse com a AMA, e o Ministério Público (MPDFT), tendo em vista que existe uma decisão transitada injuriada”, comentou o chefe do executivo local. “Nós vamos encontrar uma solução para que eles não saiam de lá ou então que vão para outro lugar”, continuou.

As declarações foram feitas em entrevista coletiva na manhã desta quarta, em visita ao Programa Renova, na Asa Sul. Segundo Ibaneis Rocha, a mudança de lugar pode acontecer. “Vão analisar na reunião que acontece amanhã (quinta)”, disse.

No vídeo de Marcos Mion fala sobre uma intimação de despejo que a AMA-DF recebeu, em janeiro. Com isso, a partir de 1º de abril, véspera do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a associação não terá mais onde funcionar e milhares de autistas e familiares podem ficar sem assistência.

O apresentador, ativo no movimento, se colocou à disposição para ajudar, uma vez que tem um filho diagnosticado com autismo. Questionado, o governador informou que não há necessidade. “A reunião já havia sido determinada, o ofício já havia sido expedido, a reunião já está marcada. A gente agradece a participação dele como um profissional da comunicação, mas as medidas já estão sendo adotadas”, finalizou.

Mion usou o vídeo para abordar os motivos apresentados pela Secretaria de Saúde para o despejo e fechamento da AMA-DF. “A justificativa do governo para o despejo é de que o espaço vai ser utilizado agora para abrigar ex-detentos com problemas psiquiátricos”, explicou o apresentador.

“Porque não manter a AMA-DF no lugar que ela está instalada há mais de 30 anos e criar um novo espaço para atender os ex-detentos?”, questionou Mion. “Perder a AMA-DF, que realiza um trabalho voluntário e único em Brasília, não pode ser uma opção!”, continuou.