Mulher morre em acidente com caminhão-tanque na DF-290

Segundo o CBMDF, no momento do acidente chovia muito e os veículos vinham em direções opostas da via

Uma mulher de 26 anos faleceu, na tarde desta quarta-feira (05), após colidir com um caminhão-tanque na DF-290. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no momento do acidente chovia muito e os veículos vinham em direções opostas da via. Leia também GDF investe em reforma de canais de irrigação em regiões agrícolas

Quatro regiões ficarão sem energia nesta quinta-feira (06)

Planaltina ficará sem água nesta quinta-feira (06) Ainda de acordo com a corporação, a mulher, identificada apenas como K.J.N.P, ficou presa às ferragens e, quando as equipes chegaram, ela já estava morta. O motorista do caminhão, identificado como E.S.P, de 51 anos, nãos se feriu. Para o atendimento, a via teve que ser parcialmente interditada. O local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF). CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE