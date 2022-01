Veja como será a vacinação de crianças contra a covid-19

Nesses postos, serão vacinados apenas crianças com 11 anos ou com comorbidades sem dificuldades de locomoção

Geovanna Bispo e Vítor Mendonça

[email protected]

Neste domingo (16), o Distrito Federal irá iniciar a vacinação de crianças contra a covid-19. Para isso, nesta sexta-feira (14), irão chegar as primeiras 16.300 doses de uso pediátrico da Pfizer. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, as doses serão distribuídas em 11 postos fixos exclusivos por toda a capital.

Veja em quais regiões e postos:

UBS 20 (Planaltina)

UBS 2 (Sobradinho II)

UBS 1 (Santa Maria)

UBS 1 (Paranoá)

UBS 2 (Brazlândia)

UBS 17 (Ceilândia)

UBS 5 (Taguatinga)

UBS 12 (Samambaia)

UBS 1 (Cruzeiro)

USBS 1 (Lago Norte)

UBS 1 (Guará)

Nesses postos, que funcionarão das 8h às 17h, serão vacinados apenas crianças com 11 anos ou com comorbidades ou com deficiências permanentes sem dificuldades de locomoção. Para crianças com dificuldade de locomoção, haverá a vacinação itinerante, onde equipes de Saúde da Família (eSF) irão até elas a partir da próxima segunda-feira (17). As doses serão divididas, sendo 10 mil para crianças com 11 anos e 6 mil para crianças com comorbidades.

Segundo a Secretaria de Saúde, no Distrito Federal, existem cerca de 268 mil crianças que se encaixam no grupo, sendo 15 mil com comorbidades. Ainda que não impeça a infecção, a vacina é a forma mais eficaz evitar o agravamento dos sintomas, que podem levar a morte. Segundo os cartórios de registro civil de todo o Brasil, cerca de 324 crianças faleceram em decorrência de complicações relacionadas ao vírus desde o início da pandemia, em março de 2020.

Vale lembrar que após serem aplicadas nas mais de 8 milhões de crianças de 5 a 11 anos ao redor do mundo, as duas doses da vacina pediátrica apresentaram eficácia de 90,7% na prevenção contra a covid-19. A SES salienta ainda que não foram observados eventos adversos graves associados à vacinação deste público.

Documentos e cuidados

Os pais e responsáveis de crianças entre 5 a 11 anos que pretendem levar os filhos para a vacinação infantil no próximo domingo (16) deverão prestar atenção e dispor de alguns documentos necessários para a imunização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, não há necessidade de autorização por escrito, apenas a apresentação de algum documento de identidade ou caderneta de vacinação. Em cada região de saúde, as crianças estarão amparadas de um médico caso ocorra algum evento adverso inesperado após a aplicação da vacina. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estará informado dos pontos de vacinação abertos.

Após a aplicação, os pais ou responsáveis deverão permanecer com as crianças no local de vacinação durante 20 minutos para o acompanhamento das equipes de saúde. As doses para as crianças serão de 0,2 mL – 0,1 mL a menos que para adultos e, portanto, mais leve.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aponta algumas reações comuns que podem ocorrer em decorrência da dose. Segundo o órgão, tratam-se de sintomas temporários:

Vermelhidão, dor e/ou inchaço no local de aplicação;

febre ou estado febril;

fadiga;

dor de cabeça;

calafrios;

dor muscular (mialgia);

dor nas articulações (artralgia);

Qualquer reação que os pais ou responsáveis entendam que extrapola as tratadas como “esperadas” pela Anvisa, um médico deverá ser procurado. Os sintomas raros e incomuns são: dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina.