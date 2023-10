Veja a programação para o Dia das Crianças

O dia é uma ótima oportunidade para sair da mesmice e produzir momentos memoráveis para as crianças

O Dia das Crianças, celebrado nesta quinta-feira (12), está repleto de opções de lazer para os pequenos. Nos equipamentos geridos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e em outros espaços, haverá oficinas e espetáculos direcionados aos pequenos, sessões de cinema especiais, atividades guiadas e muito mais.

O dia é uma ótima oportunidade para sair da mesmice e produzir momentos memoráveis para as crianças. “É na infância que desenvolvemos diversas capacidades importantes para o autoconhecimento e a vida em sociedade. E hoje sabemos que a arte e a cultura são fundamentais para a formação integral do indivíduo. Portanto, mais do que apenas uma opção de lazer, o acesso à cultura é uma forma de aprendizado e de um crescimento saudável”, afirma o subsecretário do Patrimônio Cultural, Felipe Ramón. “Convidamos a todos para prestigiar os equipamentos culturais neste feriado”, ressalta.

Cinema e oficinas

O Cine Brasília pensou em uma programação especial para os pequenos que gostam da sétima arte. Durante todo o mês de outubro, serão exibidas 12 obras infantis, entre estreias, filmes que retornam à grade e uma série que exalta a cultura brasileira. Serão duas sessões infantis diárias, às 10h e às 14h. O ingresso inteiro custa R$ 20, e a meia entrada, R$ 10.

O Centro Cultural Três Poderes e o Espaço Oscar Niemeyer oferecem visitas mediadas para a criançada e suas famílias no dia 12, às 11h e às 15h, na Praça dos Três Poderes. Os visitantes serão acompanhados por educadores e poderão conhecer também os equipamentos próximos ao local: Museu da Cidade, Espaço Lúcio Costa, Panteão da Pátria e Espaço Oscar Niemeyer.

No Memorial dos Povos Indígenas, será realizado o evento Toda Criança é Indígena, das 9h às 12h. Os pequenos vão poder conhecer brincadeiras e histórias dos povos tradicionais. O espaço também estará aberto para visitação no dia 12 até as 17h.

Outros equipamentos de cultura estarão de portas abertas para as famílias: o Museu de Arte de Brasília funcionará das 10h às 19h; a Concha Acústica, das 9h às 18h; e o Museu do Catetinho, das 9h às 17h. A Casa do Cantador receberá a Batalha do Cantador, às 19h, que é aberta ao público.

Para todo mundo

O Espaço Cultural Renato Russo preparou um dia inteiro dedicado à cultura, diversão, aprendizado e inclusão. Às 11h, ocorre o Curta Cinema com obras adaptadas para crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Depois, às 15h, a magia continua com contação de história O Jaraguá, um conto sobre um bicho esquisito que adora dançar com crianças e ensinar a cuidar da natureza. Às 17h, a criançada vai se divertir com O Grande Circo dos Irmãos Saúde, um espetáculo do Circo Teatro Artetude.

Para encerrar, ocorre um show de truques e trapalhadas do Palhágico Chouchou, às 18h. Além disso, durante toda a tarde, serão realizadas oficinas de palhaçaria, bambolê, perna de pau, malabares e acrobacia de solo. A classificação é livre e a entrada é gratuita para todos os espetáculos e atividades.

Confira a programação:

11h – Curta Cinema – Sessão Infantil de curtas adaptada para pessoas com TEA (Sala Marco Antônio Guimarães)

Oficinas

→ 14h às 16h – Palhaçaria (Sala Aquário)

→ 14h às 17h – Bambolê (Praça Central)

→ 14h às 17h – Perna de pau (Galpão das Artes)

→ 14h30 às 17h – Malabares (Galpão das Artes)

→ 14h30 às 17h – Acrobacia de solo (Galpão das Artes)

Espetáculos

→ 15h – Contação de história – O Jaraguá (Sala Multiuso)

→ 17h – O Grande Circo dos Irmãos Saúde (Teatro Galpão Hugo Rodas)

→ 18h – Palhágico Chouchou (Sala Marco Antônio Guimarães)

Mundo dos astros e dos animais

O Planetário de Brasília terá uma programação especial para o Dia das Crianças. A partir de 9h30, haverá a oficina Pintando os Planetas, dirigida aos pequenos de 6 a 8 anos. São 25 vagas preenchidas por ordem de chegada.

A partir das 14h30, ocorre a oficina do carrinho foguete, com 25 vagas para a criançada de 8 a 12 anos – também preenchidas por ordem de chegada. Para participar, basta levar duas garrafas de refrigerante de dois litros iguais e montar o foguete com a orientação da equipe. As crianças também poderão participar das sessões e conhecer o acervo do Planetário, além de pintura de rosto no ônibus da Reciclotech.

Na Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), a criançada poderá aprender mais sobre o mundo animal. A programação, celebrada com apoio do Sesc, terá apresentações teatrais, atividades recreativas, pintura de rosto e brinquedos infláveis, além das tradicionais atividades de educação ambiental. O Zoo vai funcionar normalmente durante o feriado, das 8h30 às 17h, com venda de ingressos até as 16h. O pagamento pode ser feito somente em dinheiro e cartão de débito. A inteira custa R$ 10, e a meia, R$ 5.

No Jardim Botânico de Brasília (JBB), as crianças poderão aprender a sustentabilidade do Cerrado, a partir das 9h30. A atividade é promovida pelo Instituto Ser Criança.

Diversão gratuita

O PicniK realiza uma edição especial nesta quinta-feira, das 13h às 23h, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, com atividades para crianças e adultos. Os atrativos incluem os tradicionais Mercadinho de Arte, Moda e Design, Feira de Vinil e Feirão de Bikes, além do espetáculo Vida Viva de um Palhaço, com o Mandioca Frita, a banda argentina Onda Vaga, e mais. A entrada é gratuita até as 16h. Após, é necessária a colaboração com 1 kg de alimento não perecível.

O Sesi Lab também preparou uma programação para a garotada com espetáculos, jogos e oficinas no museu 100% interativo. As atividades serão das 10h às 19h nesta quinta-feira (12), no sábado (14) e no domingo (15). Já na sexta-feira (13) o funcionamento será das 9h às 18h.

Para participar é necessário emitir ingressos, gratuitos, no site do museu ou na bilheteria física. Com o ticket, também é possível conhecer as galerias interativas e a exposição temporária Trabalhadores, de Sebastião Salgado. As atividades estão sujeitas à lotação.

Quinta-feira (12)

→ 11h às 12h30 – Espetáculo teatral Canções de Makuru

→ 14h às 15h – Oficina Ora, bolhas!

→ 15h às 16h30 – Oficina circense, com o grupo Delírio Circense

→ 16h às 17h – Jogo Caça ao Conhecimento

Sexta-feira (13)

→ 11h às 12h30 – Espetáculo teatral Canções de Makuru

→ 15h às 16h30 – Oficina circense, com o grupo Delírio Circense

→ 15h às 17h – Oficina Ecossistemas da imagem, com Samanta Ortega

‌Sábado (14)

→ 11h às 12h30 – Espetáculo teatral Benedito, abençoado e bendizido

→ 11h às 13h – Oficina Ecossistemas da Imagem, com Samantha Ortega

→ 13h30 às 15h30 – Oficina Observando o eclipse solar

→ 15h às 16h30 – Oficina circense, com o grupo Delírio Circense

→ 15h às 17h – Oficina Lanterna Mágica

→ 15h às 17h – Sessão de cinema Brichos 3 – Megavírus

Domingo (15)

→ 11h às 12h30 – Espetáculo teatral Benedito, abençoado e bendizido

→ 15h às 16h30 – Oficina circense, com o grupo Delírio Circense

→ 15h às 17h – Sessão de cinema Brichos 3 – Megavírus

Descanso ao ar livre

Se a vontade da criançada for dar um mergulho, não faltam opções. O Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral, oferece imersão na natureza e piscinas de água corrente, além de área para piqueniques. A entrada de visitantes é aberta das 6h às 16h, sendo que os portões podem fechar mais cedo se o local atingir a lotação máxima de 1.500 pessoas. As piscinas funcionam até as 17h. A entrada custa R$ 16 para brasileiros de 12 a 59 anos e é gratuita para crianças até 11 anos e idosos acima de 60 anos. Do público internacional é cobrado o valor de R$ 32.

Outra alternativa é ir a alguma das cachoeiras do Distrito Federal. O Salto do Tororó, por exemplo, fica a 30 km de Brasília, próximo às regiões do Jardim Botânico, Santa Maria e São Sebastião. O acesso à cachoeira é feito por uma estrada de terra a partir da rodovia DF-140, sendo que o último ponto até o qual é possível ir de carro é um estacionamento, localizado em uma área privada – pode haver cobrança de taxa. Depois, há uma trilha de cerca de 2 km, com alguns pontos íngremes, mas considerada de nível iniciante. A cachoeira tem 18 metros de altura e é cercada pelo bioma Cerrado.

Já para aqueles que desejam assistir ao pôr do sol, curtir a natureza e, quem sabe, fazer um piquenique, todas unidades de conservação estarão de portas abertas. Os parques abrem todos os dias.

Veja os horários de funcionamento:

→ Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: 6h às 18h;

→ Parque Ecológico de Águas Claras: 5h às 22h;

→ Parque Ecológico Areal: 6h às 18h;

→ Parque Ecológico da Asa Sul: 6h às 20h;

→ Parque Distrital das Copaíbas: 8h às 18h;

→ Parque Ecológico Cortado: 6h às 20h;

→ Monumento Natural Dom Bosco: 6h às 20h;

→ Parque Ecológico Ezechias Heringer: 6h às 22h;

→ Parque Recreativo do Gama: 6h às 18h;

→ Parque Ecológico do Lago Norte: 6h às 18h;

→ Parque Ecológico Olhos D’água: portão principal das 5h30 às 20h, e portões laterais das 6h às 18h;

→ Parque Ecológico do Paranoá: 6h às 18h;

→ Parque Ecológico Península Sul: 6h às 22h;

→ Parque Ecológico do Riacho Fundo: 6h às 18h;

→ Parque Ecológico Saburo Onoyama: 6h às 18h;

→ Parque Ecológico Sucupira: 6h às 20h;

→ Parque Ecológico Três Meninas: 7h às 18h;

→ Parque Ecológico Veredinha: 6h às 22h.

As informações são da Agência Brasília