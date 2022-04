Veículos e sucatas vão a leilão neste mês

O veículo removido e não reclamado pelo proprietário dentro do prazo de 60 dias, será avaliado e levado a leilão

Nos dias 18 e 19 deste mês, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) irá realizar um leilão de veículos e sucatas recolhidos. A partir desta segunda-feira (11) até a quinta (14), os interessados já podem consultar os bens.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo removido a qualquer título e não reclamado pelo proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão.

Os lotes de veículos estão classificados em duas categorias: sucatas e conservados, esses últimos aptos para voltar à circulação. Neste leilão serão vendidos 858 veículos, sendo 219 destinados à circulação e 639 classificados como sucata.

No dia 18 será feita a venda das sucatas, enquanto os veículos conservados serão leiloados no dia 19. Vendidos no estado físico em que se encontram, os bens serão entregues livres de qualquer ônus existente até a data da arrematação. O leilão ocorrerá por meio do site da Flexleilões.

Os lances

Para participar do leilão o interessado deve efetuar o cadastro no site da FlexLeilões, até quinta-feira (14). Na modalidade online, os lances são feitos por meio de acesso identificado, no site do leiloeiro, das 8h30 do dia 16 até a data do leilão. Os lances mínimos variam de R$ 400 a R$ 12 mil.

Entre os veículos conservados, encontram-se um Mercedes-Benz/710, ano 2004, cor branca, por R$ 9 mil; um Mercedes-Benz /710, ano 2001, cor branca, por R$ 8 mil; um Jeep Renegade Sport MT, ano 2015, cor preta, por R$ 7 mil; um Kia Sportage LX3 2.0 G2, ano 2011, cor preta, por R$ 6 mil e uma motocicleta Honda/CB600F Hornet, ano 2009, cor preta, por R$ 3 mil.

Serviço

Para a consulta de bens, os interessados devem ir no Pátio da Flexleilões.

Endereço: STRC Sul, Trecho 2, Conjunto B, Lote 2/3 (próximo ao Detran do SIA)

Data: Segunda-feira (11) até quinta-feira (14)

Horário: 8h30 às 17h30

