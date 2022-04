Confira o planejamento para o trânsito no Morro da Capelinha

Os agentes do Detran atuarão na sinalização das vias internas, organização dos estacionamentos e na fiscalização

Por conta da realização da Via-Sacra, em Planaltina, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) organizará, na próxima sexta-feira, 15, o trânsito na área do Morro da Capelinha. As equipes farão o controle do tráfego e irão orientar os participantes. Os agentes estarão nos dois acessos ao local, pela DF-230.

O primeiro acesso ao Morro será para uso dos pedestres, que irão seguir uma rota própria, e veículos credenciados. No segundo acesso, no entanto, será permitido para a entrada de ônibus e demais veículos. Nesse ponto, os fiscalizadores vão orientar os condutores a seguirem até um dos três locais de estacionamento: o geral, o destinado à produção e figurantes, e o reservado às pessoas com mobilidade reduzida e idosos. Também no segundo morro, haverá uma rota de emergência.

Mapa dos estacionamentos – Imagem: Divulgação/Detran-DF

Na sexta-feira, todo o local estará sinalizado a partir das 6h. A expectativa é que 130 mil pessoas participem do evento, que tem encerramento previsto para as 22h. Os agentes do Detran atuarão na sinalização das vias internas, organização dos estacionamentos e na fiscalização, com o objetivo de coibir infrações e dar fluidez ao trânsito.

Com informações da Agência Brasília