Veículo roubado há 3 meses em MG é recuperado em Ceilândia

Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação bem-sucedida na BR 070, em Ceilândia/DF, recuperando um veículo TOYOTA SW4 que havia sido roubado em junho deste ano no estado de Minas Gerais. Durante a abordagem, um homem de 26 anos foi preso. Os agentes da PRF pararam o veículo no sentido Brasília/DF para Águas Lindas de Goiás/GO, encontrando três ocupantes – o motorista e seus sogros. Durante a identificação do veículo, os policiais observaram sinais de adulteração, incluindo uma placa clonada de um carro regular. Após uma minuciosa investigação, foi confirmado que se tratava, na verdade, de um veículo roubado em Minas Gerais em junho deste ano.

O condutor, um morador de Águas Lindas, afirmou que havia pego o carro emprestado no dia atual com um amigo, alegando desconhecimento sobre o roubo do veículo. No entanto, evidências encontradas no veículo, como materiais pessoais indicando uso prolongado, contradiziam seu relato. Além disso, foram encontrados cartões bancários de terceiros, que também foram apreendidos. O suspeito, que já tinha passagem por tráfico em 2019, foi preso por receptação e encaminhado, juntamente com o veículo recuperado, para a 15ª Delegacia de Polícia Civil do DF, onde foi registrado o flagrante.